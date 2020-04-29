Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.
6900 руб. Купить
Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.
6900 руб. Купить
Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.
7900 руб. Купить
Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.
7900 руб. Купить
Надежные карманные цифровые слуховые аппараты, простые и удобные в использовании. Пользователь может выбрать одну из трех программ прослушивания в зависимости от акустической ситуации.
8000 руб. Купить
Надежные карманные цифровые слуховые аппараты, простые и удобные в использовании. Пользователь может выбрать одну из трех программ.
8500 руб. Купить
Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.
8900 руб. Купить
Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.
8900 руб. Купить
Надежные карманные цифровые слуховые аппараты, простые и удобные в использовании. Пользователь может выбрать одну из трех программ.
9000 руб. Купить
Двухпрограммный, двухканальный цифровой триммерный карманный слуховой аппарат повышенной мощности. Предназначен для звукоусиления по воздушному и костному звукопроведению.
9000 руб. Купить
Мощный цифровой слуховой аппарат для компенсации потерь слуха от легкой до тяжелой степени.
10500 руб. Купить
Слуховые аппараты Match – отличное решение в бюджетном ценовом сегменте для людей с различными степенями потери слуха.
12000 руб. Купить
Слуховые аппараты Match – отличное решение в бюджетном ценовом сегменте для людей с различными степенями потери слуха.
13000 руб. Купить
Слуховые аппараты Match – отличное решение в бюджетном ценовом сегменте для людей с различными степенями потери слуха.
16000 руб. Купить
Shine Rev предлагает лучшие в своем классе функции, которые работают вместе,чтоб естественный звук стал доступен каждому.
20000 руб. Купить
20000 руб. Купить
20000 руб. Купить
20000 руб. Купить
Отличное соотношение функциональности и стоимости, что делает их весьма привлекательным решением проблемы со слухом.
20000 руб. Купить
Естественное звучание, еще больше звуков и больше слов. Узнайте, как DREAM может помочь вернуть слух.
22000 руб. Купить
Элегантный, но мощный. Небольшие размеры в сочетании с абсолютной новейшей технологией.
23000 руб. Купить
24000 руб. Купить
24000 руб. Купить
24000 руб. Купить
Отличное соотношение функциональности и стоимости, что делает их весьма привлекательным решением проблемы со слухом.
24000 руб. Купить
Shine Rev предлагает лучшие в своем классе функции, которые работают вместе,чтоб естественный звук стал доступен каждому.
24000 руб. Купить
Элегантный, но мощный. Небольшие размеры в сочетании с абсолютной новейшей технологией.
24000 руб. Купить
Элегантный, но мощный. Небольшие размеры в сочетании с абсолютной новейшей технологией.
25000 руб. Купить
Отличается улучшенными функциями для понимания речи и комфортного восприятия звука в шумных ситуация, надежностью и прочным защищенным корпусом.
25000 руб. Купить
Shine Rev предлагает лучшие в своем классе функции, которые работают вместе,чтоб естественный звук стал доступен каждому.
25000 руб. Купить
Удобный и простой в использовании слуховой аппарат дает возможность услышать полную звуковую картину.
25000 руб. Купить
Shine Rev предлагает лучшие в своем классе функции, которые работают вместе,чтоб естественный звук стал доступен каждому.
26000 руб. Купить
Элегантный, но мощный. Небольшие размеры в сочетании с абсолютной новейшей технологией.
26000 руб. Купить
27000 руб. Купить
29000 руб. Купить
Это 6-канальный 6-полосный аппарат, с реализованными функциями SmartFocus, автоматическим управлением адаптацией, естественным балансом звучания.
29000 руб. Купить
29000 руб. Купить
Оптимальное сочетание уникальных технологий компании Unitron и естественного звучания, характерного для платформы Era.
29900 руб. Купить
Оптимальное сочетание уникальных технологий компании Unitron и естественного звучания, характерного для платформы Era.
29900 руб. Купить
В центрах коррекции и защиты слуха «Родник» в Санкт-Петербурге вы найдете слуховые аппараты по демократичным ценам следующих производителей: WIDEX (Дания), UNITRON (Канада), PHONAK (Швейцария), MICROTECH (США), BERNAFON (Швейцария), SIEMENS (Германия), RESOUND (Дания), AURICA (Россия, Тула). Мы являемся официальными представителями этих компаний. На аппараты предоставляется гарантия (от 1-3 лет).
В нашей компании работают специалисты высокого уровня: врачи сурдологи, сурдоакустики, сурдопедагоги, инженеры медицинского оборудования. Они проведут диагностику слуха и помогут подобрать цифровой слуховой аппарат любого уровня сложности, для компенсации практически любой степени потери слуха.
В каталоге представлены слуховые аппараты всех видов и любой мощности: заушные, микрозаушные RIC (с выносным ресивером), внутриушные (ITE), внутриканальные (CIC), глубококанальные (IIC), карманные аппараты для воздушной и костной проводимости, а также большое кол-во различных аксессуаров к слуховым аппаратам (пульты для регулировки, для общения по телефону, прослушивания музыки и телевизора) и средства по уходу как за аппаратами, так и за вкладышами.
В наших центрах представлены устройства различной ценовой категории, от самых простых аналоговых аппаратов, до самых современных цифровых беспроводных моделей.
- аналоговые и триммерные цифровые аппараты по цене от 6900-16000 руб
- цифровые программируемые аппараты базового сегмента, цена от 20000-35000 руб
- цифровые программируемые аппараты среднего сегмента, цена от 35000-65000 руб
- цифровые программируемые аппараты премиум сегмента по цене от 65000-200000 руб
Так же мы представляем продукцию для защиты уха и слуха:
- защита от воды - гидроплаги
- защита от шума - беруши (пассивные; пассивные с акустическими фильтрами для стрелков, музыкантов, работников шумных производств; активные беруши для охотников и стрелков), беруши для сна.
Если вам сложно определиться с выбором цифрового слухового аппарата, то в наших центрах вы сможете бесплатно получить первичную консультацию, обследование и подбор. Услуга пробного ношения тоже является бесплатной. Для пожилых людей и немобильных клиентов мы предоставляем бесплатную услугу по подбору - выезд врача на дом. Для пациентов с ИПР (индивидуальной программой реабилитации) - при покупке предоставляем пакет документов для получения компенсации в ФСС.
Мы придерживаемся лояльной ценовой политики и предлагаем гибкую систему скидок на цифровые аппараты (скидки до 40%). Следите за нашими акциями!
Центры коррекции слуха «Родник» работают без обеда и выходных - для удобства наших клиентов. Все центры находятся в шаговой доступности от станций метро.