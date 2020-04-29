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Слуховые аппараты

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Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 13-M

Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 13-M

Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.

Заушные (BTE)
в наличии

6900 руб. Купить

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Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 675-M

Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 675-M

Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.

Заушные (BTE)
в наличии

6900 руб. Купить

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Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 13-P

Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 13-P

Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.

Заушные (BTE)
в наличии

7900 руб. Купить

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Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 675-P

Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 675-P

Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.

Заушные (BTE)
в наличии

7900 руб. Купить

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Слуховой аппарат Siemens Pockettio HP

Слуховой аппарат Siemens Pockettio HP

Надежные карманные цифровые слуховые аппараты, простые и удобные в использовании. Пользователь может выбрать одну из трех программ прослушивания в зависимости от акустической ситуации.

Карманные
снят с производства

8000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Siemens Pockettio DMP

Слуховой аппарат Siemens Pockettio DMP

Надежные карманные цифровые слуховые аппараты, простые и удобные в использовании. Пользователь может выбрать одну из трех программ.

Карманные
снят с производства

8500 руб. Купить

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Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 13-SP

Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 13-SP

Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.

Заушные (BTE)
в наличии

8900 руб. Купить

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Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 675-SP

Слуховой аппарат Aurica Neo Classica 675-SP

Компактное аналоговое решение для слуха с естественным звучанием и простотой управления. Выпускаются для разных степеней потери слуха.

Заушные (BTE)
в наличии

8900 руб. Купить

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Слуховой аппарат Siemens Pockettio DHP

Слуховой аппарат Siemens Pockettio DHP

Надежные карманные цифровые слуховые аппараты, простые и удобные в использовании. Пользователь может выбрать одну из трех программ.

Карманные
снят с производства

9000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Аудиомаг Ария-1Т

Слуховой аппарат Аудиомаг Ария-1Т

Двухпрограммный, двухканальный цифровой триммерный карманный слуховой аппарат повышенной мощности. Предназначен для звукоусиления по воздушному и костному звукопроведению.

Костные
в наличии

9000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Siemens STF P T1

Слуховой аппарат Siemens STF P T1

Мощный цифровой слуховой аппарат для компенсации потерь слуха от легкой до тяжелой степени.

Заушные (BTE)
в наличии

10500 руб. Купить

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Слуховой аппарат ReSound Match 70

Слуховой аппарат ReSound Match 70

Слуховые аппараты Match – отличное решение в бюджетном ценовом сегменте для людей с различными степенями потери слуха.

Заушные (BTE)
в наличии

12000 руб. Купить

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Слуховой аппарат ReSound Match 80

Слуховой аппарат ReSound Match 80

Слуховые аппараты Match – отличное решение в бюджетном ценовом сегменте для людей с различными степенями потери слуха.

Заушные (BTE)
в наличии

13000 руб. Купить

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Слуховой аппарат ReSound Match 90

Слуховой аппарат ReSound Match 90

Слуховые аппараты Match – отличное решение в бюджетном ценовом сегменте для людей с различными степенями потери слуха.

Заушные (BTE)
в наличии

16000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Unitron Shine Rev 2-S

Слуховой аппарат Unitron Shine Rev 2-S

Shine Rev предлагает лучшие в своем классе функции, которые работают вместе,чтоб естественный звук стал доступен каждому.

Заушные (BTE)
под заказ

20000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Bernafon Inizia 1 CP

Слуховой аппарат Bernafon Inizia 1 CP

Заушные (BTE)
под заказ

20000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Bernafon Inizia 1 CPx

Слуховой аппарат Bernafon Inizia 1 CPx

Заушные (BTE)
под заказ

20000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Bernafon Inizia 1 Nano

Слуховой аппарат Bernafon Inizia 1 Nano

Микрозаушные (Micro BTE)
под заказ

20000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Phonak Baseo Q5-SP

Слуховой аппарат Phonak Baseo Q5-SP

Отличное соотношение функциональности и стоимости, что делает их весьма привлекательным решением проблемы со слухом.

Заушные (BTE)
в наличии

20000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Widex Dream 30-9

Слуховой аппарат Widex Dream 30-9

Естественное звучание, еще больше звуков и больше слов. Узнайте, как DREAM может помочь вернуть слух.

Заушные (BTE)
в наличии

22000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Widex Dream 30 Fashion

Слуховой аппарат Widex Dream 30 Fashion

Элегантный, но мощный. Небольшие размеры в сочетании с абсолютной новейшей технологией.

Заушные (BTE)
в наличии

23000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Bernafon Inizia 3 CP

Слуховой аппарат Bernafon Inizia 3 CP

Заушные (BTE)
под заказ

24000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Bernafon Inizia 3 CPx

Слуховой аппарат Bernafon Inizia 3 CPx

Заушные (BTE)
под заказ

24000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Bernafon Inizia 3 Nano

Слуховой аппарат Bernafon Inizia 3 Nano

Микрозаушные (Micro BTE)
под заказ

24000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Phonak Baseo Q10-SP

Слуховой аппарат Phonak Baseo Q10-SP

Отличное соотношение функциональности и стоимости, что делает их весьма привлекательным решением проблемы со слухом.

Заушные (BTE)
под заказ

24000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Unitron Shine Rev 3HPm

Слуховой аппарат Unitron Shine Rev 3HPm

Shine Rev предлагает лучшие в своем классе функции, которые работают вместе,чтоб естественный звук стал доступен каждому.

Заушные (BTE)
под заказ

24000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Widex Dream 30 Fashion Power

Слуховой аппарат Widex Dream 30 Fashion Power

Элегантный, но мощный. Небольшие размеры в сочетании с абсолютной новейшей технологией.

Заушные (BTE)
в наличии

24000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Widex Dream 50 Fashion

Слуховой аппарат Widex Dream 50 Fashion

Элегантный, но мощный. Небольшие размеры в сочетании с абсолютной новейшей технологией.

Заушные (BTE)
в наличии

25000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Siemens Intuis 2 - S

Слуховой аппарат Siemens Intuis 2 - S

Отличается улучшенными функциями для понимания речи и комфортного восприятия звука в шумных ситуация, надежностью и прочным защищенным корпусом.

Заушные (BTE)
в наличии

25000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Siemens Intuis 2 - M

Слуховой аппарат Siemens Intuis 2 - M

Shine Rev предлагает лучшие в своем классе функции, которые работают вместе,чтоб естественный звук стал доступен каждому.

Заушные (BTE)
в наличии

25000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Widex Dream 50-9

Слуховой аппарат Widex Dream 50-9

Удобный и простой в использовании слуховой аппарат дает возможность услышать полную звуковую картину.

Заушные (BTE)
в наличии

25000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Unitron Shine Rev 4-HP

Слуховой аппарат Unitron Shine Rev 4-HP

Shine Rev предлагает лучшие в своем классе функции, которые работают вместе,чтоб естественный звук стал доступен каждому.

Заушные (BTE)
в наличии

26000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Widex Dream 50 Fashion Power

Слуховой аппарат Widex Dream 50 Fashion Power

Элегантный, но мощный. Небольшие размеры в сочетании с абсолютной новейшей технологией.

Заушные (BTE)
в наличии

26000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Unitron Moxi E

Слуховой аппарат Unitron Moxi E

С ресивером в ухе (RIC)
под заказ

27000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Unitron Quantum E S

Слуховой аппарат Unitron Quantum E S

Заушные (BTE)
под заказ

29000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Unitron Quantum E M

Слуховой аппарат Unitron Quantum E M

Это 6-канальный 6-полосный аппарат, с реализованными функциями SmartFocus, автоматическим управлением адаптацией, естественным балансом звучания.

Заушные (BTE)
под заказ

29000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Unitron Moxi Kiss E

Слуховой аппарат Unitron Moxi Kiss E

С ресивером в ухе (RIC)
под заказ

29000 руб. Купить

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Слуховой аппарат Unitron Quantum 2 E HP

Слуховой аппарат Unitron Quantum 2 E HP

Оптимальное сочетание уникальных технологий компании Unitron и естественного звучания, характерного для платформы Era.

Заушные (BTE)
под заказ

29900 руб. Купить

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Слуховой аппарат Unitron Quantum 2 E S

Слуховой аппарат Unitron Quantum 2 E S

Оптимальное сочетание уникальных технологий компании Unitron и естественного звучания, характерного для платформы Era.

Заушные (BTE)
под заказ

29900 руб. Купить

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В центрах коррекции и защиты слуха «Родник» в Санкт-Петербурге вы найдете слуховые аппараты по демократичным ценам следующих производителей: WIDEX (Дания), UNITRON (Канада), PHONAK (Швейцария), MICROTECH (США), BERNAFON (Швейцария), SIEMENS (Германия), RESOUND (Дания), AURICA (Россия, Тула). Мы являемся официальными представителями этих компаний. На аппараты предоставляется гарантия (от 1-3 лет).

В нашей компании работают специалисты высокого уровня: врачи сурдологи, сурдоакустики, сурдопедагоги, инженеры медицинского оборудования. Они проведут диагностику слуха и помогут подобрать цифровой слуховой аппарат любого уровня сложности, для компенсации практически любой степени потери слуха.

В каталоге представлены слуховые аппараты всех видов и любой мощности: заушные, микрозаушные RIC (с выносным ресивером), внутриушные (ITE), внутриканальные (CIC), глубококанальные (IIC), карманные аппараты для воздушной и костной проводимости, а также большое кол-во различных аксессуаров к слуховым аппаратам (пульты для регулировки, для общения по телефону, прослушивания музыки и телевизора) и средства по уходу как за аппаратами, так и за вкладышами.

В наших центрах представлены устройства различной ценовой категории, от самых простых аналоговых аппаратов, до самых современных цифровых беспроводных моделей.

- аналоговые и триммерные цифровые аппараты по цене от 6900-16000 руб
- цифровые программируемые аппараты базового сегмента, цена от 20000-35000 руб
- цифровые программируемые аппараты среднего сегмента, цена от 35000-65000 руб
- цифровые программируемые аппараты премиум сегмента по цене от 65000-200000 руб

Так же мы представляем продукцию для защиты уха и слуха:

- защита от воды - гидроплаги
- защита от шума - беруши (пассивные; пассивные с акустическими фильтрами для стрелков, музыкантов, работников шумных производств; активные беруши для охотников и стрелков), беруши для сна.

Если вам сложно определиться с выбором цифрового слухового аппарата, то в наших центрах вы сможете бесплатно получить первичную консультацию, обследование и подбор. Услуга пробного ношения тоже является бесплатной. Для пожилых людей и немобильных клиентов мы предоставляем бесплатную услугу по подбору - выезд врача на дом. Для пациентов с ИПР (индивидуальной программой реабилитации) - при покупке предоставляем пакет документов для получения компенсации в ФСС.

Мы придерживаемся лояльной ценовой политики и предлагаем гибкую систему скидок на цифровые аппараты (скидки до 40%). Следите за нашими акциями!

Центры коррекции слуха «Родник» работают без обеда и выходных - для удобства наших клиентов. Все центры находятся в шаговой доступности от станций метро.